Após adiamento, lista de espera do Sisu será divulgada nesta segunda-feira

A lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020 para a convocação dos aprovados pelas instituições de ensino sairá nesta segunda-feira conforme o Ministério da Educação. A divulgação estava prevista para a última sexta-feira, contudo, foi adiada. O prazo final de convocação e realização da matrícula segue cronograma próprio de cada instituição.

A adesão à lista de espera do Sisu começou em 29 de janeiro e ficou aberta até 4 de fevereiro. Os candidatos que se inscreveram no sistema de seleção, mas que não foram selecionados em nenhuma das opções de curso, tiveram a chance de participar da lista de espera.

O Sisu é uma das formas de ingresso à educação superior com a nota do Enem. Por meio dele, as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a participantes do exame. Quem não conseguir uma vaga pelo Sisu, pode tentar pelos vestibulares tradicionais.