Após chuvas no centro sul, Funceme indica predomínio de nebulosidade variável até quarta-feira

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta, em previsão do tempo atualizada na manhã desta terça (10), predomínio de nebulosidade variável em todo o Estado até esta quarta-feira (11).

Após as precipitações registradas até ontem, principalmente no centro sul, as condições favoráveis reduziram devido ao posicionamento do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). Diferente do início da semana, hoje o centro do sistema está sobre o Estado, o que dificulta a formação de chuvas.

No intervalo entre as 7h desta segunda (9) e as 7 desta terça, há registros de precipitações em, pelo menos, 13 municípios. Os maiores acumulados deste intervalo foram em Ipu (19,6 mm), Ipaporanga (15 mm) e Ipueiras (13 mm). Os dados são parciais e serão atualizados ao longo do dia.

Até quinta-feira (12) espera-se o deslocamento do VCAN em direção ao oeste da região Nordeste no decorrer desta quarta. Caso isto venha a se confirmar, a Funceme indica possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba.