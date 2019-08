Após denúncia de som alto, Policiais e frequentadores de bar entram em conflito no Benfica

Durante a madrugada deste sábado (3), foi registrado um tumulto em um bar no bairro Benfica, em Fortaleza. A confusão começou após a chegada de policiais que receberam uma denúncia de som alto na região. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram atingidos com garrafas de vidro e pedras arremessadas por pessoas que estavam no local. A ação foi contida com disparos de balas de sal, assustando clientes e moradores.

Em nota, a Polícia Militar informou que os agentes utilizaram instrumentos de menor potencial ofensivo “a fim de cessar os danos ao patrimônio público e as agressões sofridas”. Ainda de acordo com a PM, um dos suspeitos de arremessar o material foi identificado, tentou fugir, mas foi preso. Ele foi encaminhado para o 11º Distrito Policial, no bairro Pan Americano.

O bar onde o caso foi registrado emitiu, neste sábado (3), uma nota de esclarecimento, afirmando que uma garrafa foi arremessada contra os policiais enquanto a dona do espaço conversava com os agentes sobre a denúncia de som alto. “Por conta dessa atitude agressiva por parte de algumas pessoas não identificadas, todo mundo sofreu represália”, informou a nota.