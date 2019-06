Após feriado, Governo do Ceará decreta ponto facultativo na sexta-feira

De acordo com a publicação do Diário Oficial do Ceará da última terça-feira (18), após o feriado de Corpus Christi, celebrado hoje (20), será ponto facultativo para os servidores públicos estaduais na sexta-feira (21). A maior parte dos servidores deve imprensar a data, somando quatro dias de folga, considerando o fim de semana.

As exceções estão nos regimes de plantão, como serviços prestados pela Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Forense e pelo Corpo de Bombeiros Militar, o atendimento médico-hospitalar, ambulatorial e do Samu.

O governador, considerando que a manutenção do expediente do dia 21, sexta-feira, em sua normalidade, seria contraproducente, decreta pontos facultativos para os servidores/empregados dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, os expedientes dos dias 20 e 21 de junho de 2019, especifica o decreto.

Serão normalmente assegurados ainda o fornecimento de água e atendimento nos postos do Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemoce), além dos serviços relacionados às campanhas de sanidade animal e vegetal executadas pela Adagri e Ematerce.

O funcionamento do Sistema de Licitações pertencente à estrutura orgânica da Procuradoria-Geral do Estado está mantido e as licitações marcadas para quinta e sexta-feira estão confirmadas. Os equipamentos culturais pertencentes ao Governo do Estado também funcionarão normalmente.