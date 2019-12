Após ressaca do mar, mancha de óleo volta ao litoral de Itapipoca e Amontada

Nesta semana, novos vestígios de óleo foram encontrados no Litoral Oeste do Ceará. As manchas apareceram novamente nas praias de Apiques, no município de Itapipoca, e em Amontada. De acordo com especialistas, a ressaca no fundo do oceano pode ter influenciado a chegada de mais petróleo na costa.

A Marinha do Brasil enviou dois agentes de inspeção naval às praias de Amontada para retirada do material. Além disso, moradores realizaram um mutirão de limpeza na praia nesta segunda. Até o momento, pelo menos 40 quilos de resíduos foram retirados da faixa de areia. Esta é a segunda aparição de óleo na região. Na primeira, cinco quilos foram recolhidos.

De acordo com relatório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), entre 21 a 27 de dezembro, pelo menos três praias do litoral cearense estão até 10% contaminadas com o óleo. Os pontos atingidos são a Praia do Futuro, em Fortaleza, o Pontal de Maceió, em Fortim, e a praia de Lagoinha, em Paraipaba.

Outros 38 pontos, que registraram alguma aparição desde 2 de setembro, quando houve os primeiros registros do material na costa nordestina, estão limpos e não apresentam resíduos.