Após rumores de traição, Saulo Poncio desabafa: “Aquele que me guarda não dorme”. A frase foi postada em seus stories do Instagram, junto a uma Bíblia aberta. O cantor da dupla Um44k teve um suposto vídeo exposto na internet, mostrando ele e Luan, o outro músico, recebendo mulheres num hotel de Limeira. As imagens, do dia 26 de junho, foram publicadas após um ex-funcionário do estabelecimento ser demitido. Saulo e sua mulher Gabi Brandt ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

No vídeo divulgado, o ex-funcionário Douglas Dias narra a situação:

“Eles chegaram ao hotel à 1h50 e já estava tudo certo porque eles já tinham feito check-in. Eles só voltaram para o quarto deles para fazer sei lá o quê… provavelmente rezar antes de comer. Às 2h da manhã eles voltam para a recepção do hotel para encher o saco porque eles queriam que a gente comprasse gin para eles porque eles não são fracos, né? Deram o dinheiro pra gente, só que esqueceram que às 2h da manhã em Limeira não se compra gin porque é tudo fechado. Aí o outro recepcionista sai no horário de janta dele, volta com uma [vodka] Balalaika! Isso mesmo, vai Balalaika mesmo. Às 3h36 o Luan volta para a recepção para pegar a chave de outro quarto porque estava no mesmo quarto que o Saulo. Como as meninas estavam para chegar, ele queria mais privacidade. Menos mal que não era um surubão. Às 3h59, ele vem me dar o cartão de débito do Saulo para poder pagar o táxi das meninas”, disse.

Na sequência, Douglas explica que optou por esconder o rosto das meninas que chegaram ao hotel para proteger a identidade delas porque elas seriam condenadas por saírem com um homem casado.

“Logo em seguida, as meninas chegam, eu dou o cartão para o outro recepcionista ir pagar. Erradas elas estão, mas não tanto quanto quem está no relacionamento. Vamos lá: peguei o celular das meninas porque o Luan tinha me orientado a pegar o celular delas porque em todo hotel que eles faziam isso, retia o aparelho para não acontecer um ‘caso Neymar’. Aí o Saulo volta algumas vezes para pegar bebidas. Aparentemente, ele não gostou muito da Balalaika. Se eu soubesse, levava um ‘Corotinho’ [bebida] do bom e do melhor para ele. Este foi meu último contato que eu tive com ele antes de eu ir embora. Estava pegando mais bebida porque ele realmente não deve ter gostado da Balalaika. Antes fosse um Corote, não é mesmo, Saulo?”, ironizou.

