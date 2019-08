Após sair perdendo por três a zero, Fortaleza reage e consegue empate contra o Santos

Empate com sabor de vitória! O resultado obtido pela equipe tricolor na tarde deste domingo fora de casa contra a equipe do Santos é a prova de que muitas vezes no futebol o placar igual, em certas situações, é tão comemorado quanto um triunfo. Tudo indicava que o dia seria ruim para o Fortaleza, levando um gol logo no início com apenas dois minutos de jogo e terminando o primeiro tempo com saldo negativo de três gols, o tricolor não tinha muita fé de que poderia sair com bom resultado diante do clube paulista.

O Santos começou o jogo frenético. Com Marinho voando pela direita e Soteldo disparando pela esquerda, foi necessário apenas um minuto para sair o primeiro gol. A bola foi de Jorge para Evandro, de Evandro para Sasha, de Sasha para Marinho, de Marinho para o gol. A vantagem cresceu pouco depois, aos 9 minutos, quando Jorge mandou uma pancada em rebote de fora da área. Golaço. O Fortaleza, zonzo com a intensidade do adversário, pouco conseguia atacar – e acabou levando o terceiro aos 31, depois de o Santos desperdiçar boas chances. Sasha recebeu em profundidade e deslocou o goleiro. A arbitragem anulou o lance, marcando impedimento, mas depois confirmou o gol no VAR.

No segundo tempo, a equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo reagiu com fervor. Inicialmente com Wellington Paulista marcando de pênalti, cobrando no lado direito do goleiro Everson. O lateral Carlinhos recebeu a bola na frente e se esforçou para não deixar a bola escapar e, de dentro da grande área, pela esquerda, tocaou, mesmo caindo, para o meio da pequena área. Wellington Paulista aparece sozinho para finalizar e marcar o seu segundo no jogo.

O empate do Fortaleza começou com cruzamento do Carlinhos. Aguilar cai na hora de fazer o corte dentro da grande área, bola passa por Wellington Paulista e sobra para Tinga marcar o gol e deixar tudo igual na Vila Belmiro. om o empate, o Santos foi a 33 pontos e se manteve, ao menos momentaneamente, na liderança do Campeonato Brasileiro, três pontos à frente de Flamengo (que visita o Ceará na noite deste domingo), Palmeiras (que teve o jogo contra o Fluminense adiado para o dia 10 de setembro) e São Paulo (que perdeu para o Vasco). Se o Flamengo vencer o Ceará, porém, o Santos cairá para segundo. O Fortaleza, com 18 pontos, ficou em 15°