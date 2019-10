Após tragédia em Fortaleza, prédios em situação de risco serão vistoriados

A tragédia que assustou e comoveu milhares de fortalezenses mobilizou as autoridades para a criação de uma força-tarefa com objetivo de vistoriar prédios com maior risco de desabamento. O grupo de trabalho vai envolver vários órgãos de fiscalização, de acordo com informações do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), da Justiça Estadual e da gestão municipal. A medida foi anunciada após uma reunião entre as três autoridades para trabalhar em ações de prevenção aos desabamentos de prédios no Estado.

De acordo com o Ministério Público, será feito um levantamento para coletar os prédios com problemas estruturais. Com os dados, as equipes produzirão um ranking, levando em consideração a situação mais grave, de acordo com o nível de risco. A partir daí, serão cobrados a regularização da inspeção predial e as correções estruturais necessárias.

O grupo de trabalho para fazer o diagnóstico da situação dos prédios da cidade vai contar com a participação do Ministério Público do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, Corpo de Bombeiros, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e outros órgãos.

O primeiro encontro do grupo de trabalho será realizado em até 15 dias, quando será realizado um plano para definir as atuações de cada órgão na força-tarefa. Para o procurador Plácido Rios, as ações têm como objetivo prevenir outras tragédias na capital.