Aposentadorias acima de um salário mínimo são pagas a partir de segunda com correção

O INSS começa a depositar nesta segunda-feira, as aposentadorias, pensões e auxílios de segurados com renda acima de um salário mínimo. Esse será o primeiro pagamento a ser realizado com o reajuste de 4,48%.

A consulta ao valor da renda reajustada está disponível no aplicativo Meu INSS ou por meio do site meu.inss.gov.br.

Além de informar quanto irá cair na conta, o sistema apresenta a data prevista para o depósito e permite a averiguação de outras operações realizadas na conta do beneficiário, como descontos de empréstimos consignados e de associações, por exemplo.

Para acessar o Meu INSS é necessário registrar uma senha. O cadastro exigirá que o segurado informe números de documentos pessoais, como o CPF, e responda a perguntas sobre o seu histórico previdenciário.

Em caso de dúvidas, basta ligar para o telefone 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h. Há cobrança de ligação local se a consulta for realizada por um telefone celular.