Aposentados e pensionistas do Ceará e de mais cinco estados receberão atrasados do INSS em 2020

Os aposentados e pensionistas do INSS de todo país que ganharam ações judiciais contra o instituto até 1º de julho deste ano vão colocar a mão em R$ 20 bilhões ao longo de 2020. Deste total R$ 12,9 bilhões são para pagar Requisições de Pequeno Valor (RPVs), que são limitadas a 60 salários mínimos, referentes a benefícios previdenciários e assistenciais. O restante é para quitar ações.

Só no Ceará e em mais cinco Estados (Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraíba), área de abrangência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-2), foi destinado mais de R$ 2,1 bilhões para os precatórios. Na Região, serão 1.363 processos avaliados e 2.066 benefícios analisados.