Aprece mobiliza prefeitos para seminário sobre educação fiscal

A Aprece mobiliza prefeitos cearenses a participarem do 3º Seminário de Educação Fiscal do Cariri – Cidadania, Tecnologia e Controle Social, entre os dias 4 e 5 de setembro, na Universidade Federal do Cariri (UFCA), em Juazeiro do Norte.

O encontro abordará temáticas que trarão relevantes contribuições para o exercício da cidadania no Estado, ressignificando o perfil profissional contábil, administrativo, de comportamento social das diversas áreas do conhecimento necessárias ao desenvolvimento da sociedade brasileira.

O presidente da Aprece, Nilson Diniz, participará do primeiro dia do Seminário, palestrando sobre os Avanços e Desafios da governança pública.

(*)com informação da APRECE