Aprece realiza I Congresso dos Municípios Cearenses

A Associação dos Municípios do Estado do Ceará atua, há décadas, no intuito de fortalecer as gestões municipais cearenses. Como marco concreto dessa missão, a entidade lança-se a um novo desafio: realizar, entre os dias 16 e de 2019, o I Congresso de Municípios Cearenses – I CoMCe. Será um evento completo, unindo

O Congresso fomentará a reflexão e discussão sobre os rumos da gestão pública municipal, integrando em um mesmo ambiente a pauta ligada ao governo municipal; a Feira Soluções para a Saúde – Edição Ceará, da Fundação Osvaldo Cruz (FioCruz) ; a III Feira do Conhecimento, promovida pelo Governo do Ceará, através da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) e Instituto Centec. A abertura oficial conjunta dos três eventos parceiros será na -feira (16), às 16h.

Conhecimento

Ao trazer em seu escopo a parceria com a III Feira do Conhecimento, o I CoMCe possibilitará aos gestores e agentes públicos municipais, de todas as áreas, o contato direto com a ciência, tecnologia, inovação e negócios, para a formação do conhecimento e aprimoramento da gestão.

Soluções

O I Congresso dos Municípios Cearenses também amplia seu alcance através da parceria com a Feira Soluções para a Saúde, que, nesta edição, traz o tema saúde digital para territórios saudáveis e sustentáveis, com o intuito de oferecer espaços para a discussão, propostas e soluções relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ao conceito de One-Health (que articula as saúdes humana e animal e também o meio ambiente).

Gestão

O I CoMCe defende que a boa gestão se faz com conhecimento que gera soluções. Nesse sentido propõe a troca de saberes, o compartilhamento de experiências, o contato com inovações tecnológicas e o amplo debate sobre os principais problemas que impedem a alavancagem dos municípios cearenses em todas as áreas, sobre tudo nas áreas fiscal, saúde e educação. Espera-se que o Congresso seja um marco para o fortalecimento da gestão municipal em todo o estado do Ceará.

(*)com informação da Aprece