Aprovada a realização de audiência pública para debater o repasse dos royaties do petróleo

Aprovado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do Estado (AL), requerimento de autoria do deputado Salmito (PDT) solicitando a realização de audiência pública para debater e sugerir critérios para o repasse de royalties do petróleo, explorado na camada pré-sal, aos estados e municípios.

Segundo o parlamentar, a ideia é reunir prefeitos, os 46 deputados estaduais, os 22 deputados federais e os três senadores, no intuito de construir uma proposta a ser enviada ao Congresso Nacional.