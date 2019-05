Aprovado projeto de lei denominando de Jaime Tomaz de Aquino escola estadual em Beberibe

Projeto de lei que denomina de Jaime Tomaz de Aquino a escola estadual de ensino médio, localizada no distrito de Forquilha, em Beberibe, foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, nesta quinta-feira (30).A referida escola será inaugurada ainda neste semestre.

O autor do projeto, deputado Salmito (PDT), justifica que a proposição tem como objetivo prestar justa homenagem ao empresário Jaime Tomaz de Aquino, que foi um ícone cearense do agronegócio e que deixou um legado de inovação e empreendedorismo.

O próximo passo é a sanção do projeto pelo governador Camilo Santana.

O homenageado

Jaime Aquino nasceu em Jaguaribe em 1924 e faleceu em abril de 2015. Durante os seus 91 anos, o empresário recebeu inúmeros prêmios, medalhas e homenagens dentre elas: a Sereia de Ouro, em 1980; a Medalha da Abolição, em 1987; Medalha do Mérito Industrial, em 1999; a Medalha e Diploma da Ordem do Mérito Militar, em 2002; o Troféu Soja de Ouro Honorífico, em Barreiras (BA), em 2002, e a Medalha Celso Nunes Mérito Rotário Distrital, em 2004.