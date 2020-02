Aprovados em concurso da Secult são nomeados nesta segunda-feira

O governador Camilo Santana nomeou, nesta segunda-feira (10), os aprovados no concurso público para servidores da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult). A nomeação vai ampliar o quadro de funcionários com nos cargos de analistas de cultura, atendendo as áreas de dança, teatro, cinema e audiovisual, música, letras, filosofia, pedagogia, comunicação social e mídias sociais.

Além disso, o concurso abriu vagas para bibliotecários, historiadores, arquivistas, museólogos, antropólogos, sociólogos e analistas de Patrimônio, incluindo arquitetos e engenheiros civil. A partir da nomeação, os 96 aprovados no concurso, deverão se apresentar no prazo de até 30 dias para a Posse e Exercício.