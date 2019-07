Arce e Detran fiscalizam ônibus e vans no Terminal Rodoviário João Thomé

Até esta quinta-feira (25), a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), realiza ação de fiscalização de ônibus e vans no Terminal Rodoviário Eng.º João Thomé. A ação, de cunho preventivo, acontece desde o dia 1º de julho, em virtude do período de férias, quando há um aumento considerável no número de viagens. Conforme o coordenador de transportes, Rinaldo Cavalcante, durante esse período, mais precisamente até o dia 31 de julho, cerca de 200 mil passageiros, aproximadamente, deverão passar pelos terminais rodoviários do Ceará. Nesse contexto, o objetivo dos trabalhos é garantir um serviço adequado e de qualidade aos usuários do Sistema de Transporte Intermunicipal do Estado do Ceará.

A ação referente a esta quarta-feira (24), que se estendeu até as 12h, totalizou a inspeção de 46 veículos e gerou nove autos de infração. Já nesta quinta-feira, os técnicos iniciarão os trabalhos às 6h, estendendo as fiscalizações até as 18h. Segundo a gerente de fiscalização do Detran, Maria Auxiliadora, os dados referentes ao mês de julho somente serão consolidados no próximo dia 31, quando será informado o total mensal de vistorias e penalidades.

O presidente do conselho diretor da Arce, Fernando Franco, afirma que o cidadão cearense merece um serviço cada vez melhor e que a Agência está trabalhando com o intuito de se aproximar cada vez mais da população e defender o equilíbrio entre as partes. “O foco dos trabalhos não é a simples aplicação de multas ou emissão de autos de infração, mas, sim, a busca de uma melhoria efetiva no serviço público de transporte, tanto na qualidade, quanto na segurança”, explica Franco, que está envolvido diretamente nos trabalhos.

Serviço:

Terminal Rodoviário Eng.º João Thomé – Av. Borges de Melo, 1630 – Fátima, Fortaleza – CE.