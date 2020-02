Arce solicita melhoria nos serviços de energia elétrica no Ceará

As constantes reclamações relacionadas aos serviços prestados pela Enel Distribuição Ceará fizeram com que a Agência Reguladora do Estado iniciasse um processo de acompanhamento do Plano de Resultados da empresa. As fiscalizações serão realizadas até o mês de setembro.

Por ser alvo constante de críticas em decorrência da falta de qualidade no atendimento, a Distribuidora foi submetida a uma série de fiscalização durante o mês de maio de 2019. A partir da identificação de diversos pontos a serem melhorados, a empresa teve que elaborar um plano de ações.

Após o acompanhamento, a Agência Reguladora do Estado do Ceará emitirá um relatório que deverá apontar as falhas, se for o caso, que são passíveis de multa ou advertências. De acordo com dados da coordenadoria de energia, nos últimos cinco anos a Agência Cearense multou a Enel em quase R$ 30 milhões, por diferentes motivos, principalmente com relação aos indicadores dos níveis de tensão, qualidade do fornecimento de energia, apuração do teleatendimento e cumprimento das normas regulamentares dos pedidos de novas ligações.