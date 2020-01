Arena Castelão deve receber 4 mil cadeiras dos clubes de futebol cearense neste mês de janeiro

A Arena Castelão deve receber a reposição de 4 mil cadeiras dos clubes de futebol Fortaleza e Ceará. A inciativa faz parte de uma ação conjunta resultado de um acordo firmado entre os times na Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv). A previsão é concluir a instalação das cadeiras ainda neste mês de janeiro, para receber os jogos oficiais de 2020.

De acordo com o secretário do Esporte e Juventude do Estado, Rogério Pinheiro, a ação é referente à reparação de danos do ano de 2019. De imediato serão instalados 3.260 cadeiras, chegando ao total de 4 mil cadeiras.

No ano de 2019, o equipamento esportivo foi palco para partidas que marcaram e emocionaram os torcedores dos maiores times do Estado, em jogos válidos por seis competições oficiais. Foram realizados 73 confrontos, com uma média de 23.065 torcedores por partida, totalizando o número expressivo de 1.683.811 torcedores durante o ano.