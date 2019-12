Arena Castelão é um dos estádios do Brasil com mais jogos oficiais realizados neste ano

A Arena Multiuso, conhecida como Castelão, é o maior estádio do Norte/Nordeste e este ano bateu um recorde, sendo o equipamento com mais jogos oficiais no ano de 2019 de todo o Brasil, juntamente com o Maracanã, do Rio de Janeiro. Em jogos válidos por seis competições oficiais, ao todo foram realizados 73 confrontos, mesmo número de jogos oficiais ocorridos no Maracanã neste 2019.

A arena recebeu este ano uma média de 23.065 torcedores por partida oficial, totalizando o número expressivo de 1.683.811 torcedores durante o ano.

“Administrar um equipamento desse porte exige muito empenho e dedicação. Nossa equipe trabalhou arduamente a fim de proporcionar um ambiente seguro e de qualidade para receber o maior número de partidas oficiais de todos os Estádios do Brasil. Torcedores e jogadores realizaram grandes espetáculos em nossa Arena e nós iremos continuar com o trabalho impecável para ser palco de mais momentos esportivos inesquecíveis no ano de 2020”, declarou o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro.

O Campeonato Brasileiro Série A, maior competição de futebol brasileira, contou com a participação dos dois maiores times do Estado, Ceará e Fortaleza. Alegria, esperança, lágrimas, sorrisos, superação, foram algumas das emoções vistas nas arquibancadas do estádio nas 38 partidas realizadas referentes a essa competição. A arena ainda foi palco do Campeonato Brasileiro Série C, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Taça dos Campeões, onde recebeu milhares de torcedores.

Campeonato Brasileiro Série A

• Média por partida: 30.315

• Público total: 1.151.975

• Partidas: 38

Ferroviário & Campeonato Brasileiro Série C

• Média por partida: 2.157

• Público total: 12.947

• Partidas: 06

Campeonato Cearense

• Média por partida: 14.080

• Público total: 197.132

• Partidas: 14

Copa do Brasil

• Média por partida: 27.030

• Público total: 54.060

• Partidas: 02

Copa do Nordeste

• Média por partida: 21.970

• Público total: 263.643

• Partidas: 12

Taça dos Campeões

• Média por partida: 4.054

• Público total: 4.054

• Partidas: 01