Arrastão de Domingos Filho para fortalecer o PSD avança sobre o MDB e irrita Eunício

O arrastão do ex-vice-governador Domingos Filho para fortalecer o PSD avançou sobre o MDB e irritou, nas últimas horas, o ex-senador Eunício Oliveira. Domingos fechou, nesta quarta-feira, a filiação do prefeito de Pacatuba, Carlomano Marques, que, em 2016, foi eleito com o apoio do líder emedebista.

Há dois meses, Eunício foi alertado sobre as articulações de Domingos Filho para atrair ex-prefeitos, prefeitos e lideranças municipais filiadas ao MDB em direção ao PSD. Eunício não levou muito a sério o alerta, mas, em agosto, desembarcou em Fortaleza para reunião com aliados e, também, para receber novos filiados e dar uma demonstração de interesse nas articulações para o pleito de 2020.

O Carlomano é o primeiro, mas outros prefeitos do MDB já abriram conversas com o Domingos em busca de um guarda chuva no Governo do Estado e no Governo Federal, disse, nesta quarta-feira, nos corredores da Assembleia Legislativa, um influente emedebista com bom trânsito entre Domingos e Eunício. Quem escuta o Domingos, o sente com extraordinária força no Governo Camilo e no Governo Bolsonaro, acrescentou o emedebista.

Com tempo integral dedicado ao trabalho para ampliar o quadro de filiados, o presidente da Executiva Regional do PSD, Domingos Filho, reconstrói o caminho para sentar à mesa com líderes de outros partidos na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Os olhos, porém, estão voltados às eleições de 2022 (Governo do Estado e Senado). Domingos trabalha para eleger, em 2020, pelo menos, 30 prefeitos em médias e grandes cidades, abrindo, assim, o canal que o levará à mesa de discussão sobre a definição de chapas ao Governo e ao Senado na sucessão do governador Camilo Santana (PT).

CONTROLE DA FUNASA

As ações de Domingos Filho nas articulações para fortalecer o PSD são aceleradas na RMF e no Interior, enquanto o deputado federal Domingos Neto, com boa inserção no Palácio do Planalto, abre as portas para atuais e novos aliados. Domingos – pai e filho, esperam para as próximas horas uma conquista que os deixarão ainda mais fortes nas articulações políticas: a superintendência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Ceará.