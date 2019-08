Artesanato cearense: Nova loja CeArt é inaugurada no Dragão do Mar

Em clima de celebração, foi inaugurada na noite da última terça (20) a nova loja da Central do Artesanato do Ceará (CeArt) no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Com a presença da primeira-dama do estado do Ceará, Onélia Santana; da secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Socorro França; representantes da CeArt e da sociedade civil, o evento deu início às atividades no novo espaço de comercialização do artesanato cearense.

Dentro do investimento planejado pelo Governo do Estado para o artesanato no ano de 2019, a loja representa uma nova experiência de consumo, como destacou a primeira-dama do Estado, Onélia Santana: “Entregamos hoje um espaço que, como o nosso artesanato, tem um forte valor agregado, pois conta a história do Ceará e representa a nossa cultura. Além disso, garantimos o apoio do Estado em eventos e feiras a níveis internacionais para fortalecer cada vez mais a atividade”.

Tendo como base o modelo de comercialização implantado na CeArt, a secretária Socorro França destacou a valorização dos artesãos, que será ampliada com a inauguração da nova loja. “Adquirindo os produtos direto de quem produz, garantimos a valorização do trabalho feito por esses artistas e fortalecemos a economia criativa, que estimula a geração de renda enquanto alavanca a cultura do nosso Ceará dia após dia.”.

Com peças de 550 artesãos dentro das 16 tipologias reconhecidas, a loja conta com produtos das mais variadas origens, técnicas e valores. “Visitando a loja, é possível conhecer o Ceará inteiro em um curto espaço de tempo através das peças artesanais. Com produtos com preços variados em um local que é centro do circuito cultural da capital, atingimos a todos os públicos, e esperamos receber, com muito mais conforto, turistas e cearenses”, afirmou a coordenadora do desenvolvimento do artesanato da SPS, Patrícia Liebmann.

O novo espaço da CeArt conta com 60m² e está dentro do projeto de requalificação estrutural do Dragão do Mar, no espaço que ligará o Centro à Biblioteca Pública. “Sabemos da importância e da força do artesanato e do quanto essa atividade emprega no estado. Por isso, temos a CeArt como loja âncora no Dragão do Mar e ficamos felizes em ter agora um espaço definitivo e de qualidade para a venda dos produtos”, destacou o presidente do Instituto Dragão do Mar, Paulo Linhares.

A loja fica no piso superior, perto do Museu da Cultura Cearense, e funciona de terça a domingo, das 13h às 17h.