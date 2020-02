Artesãos cearenses poderão emitir notas fiscais pelo site da Sefaz

Mais de 34 mil artesãos cadastrados na Central de Artesanato do Ceará (Ceart) terão mais facilidade nos procedimentos administrativos. Dando continuidade ao projeto de simplificação das obrigações tributárias, a Secretaria da Fazenda do Ceará implementou uma medida que facilita a rotina dos artesãos.

A partir deste mês, os profissionais poderão emitir a Nota Fiscal Avulsa (NFA) de forma totalmente digital e sem custos.

Com a nova determinação, os empreendedores não precisarão mais se deslocar até uma unidade da Sefaz para homologar as notas. Todo o processo pode ser realizado por meio do site da Sefaz, no menu serviços.O sistema disponibiliza uma cartilha com as principais informações sobre o documento fiscal.