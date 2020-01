Articulações passam entre DEM e PDT para aliança no NE em 2020 passam por Fortaleza

Se o quadro local aponta para entendimentos com PSDB na sucessão do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), lideranças nacionais do DEM estão construindo outro caminho que pode manter a sigla no mesmo lugar de hoje: ou seja, ao lado do PDT. Essa leitura, pelo menos, surge a partir de duas reportagens, nesta semana, dos jornais Folha e Estado de São Paulo.

O Estadão, na segunda-feira, destacou em manchete na página de política: “DEM e PDT a caminho de aliança no Nordeste”. A ‘Folha’, na edição desta sexta-feira, aprofunda a leitura e apresenta, em manchete, o movimento puxado pelo ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) e pelo presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM): “Com aval de Maia e Ciro, DEM e PDT firmam alianças e miram hegemonia do PT no Nordeste”

Os destaques dados pelos dois jornais paulistas sobre as eleições municipais mostram que, no caso do Ceará, as supostas recomendações para o DEM ficar fora do palanque do PDT não passam de ficção. A construção de um palanque entre os dois partidos em capitais do Nordeste – como Salvador, Fortaleza e São Luís, por exemplo, fazem parte de uma estratégia nacional em gestão pelas lideranças do DEM e PDT.

As duas reportagens relatam que o ex-presidenciável Ciro Gomes e o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, participaram de um jantar no final do ano passado em São Paulo e, no encontro, estavam dirigentes nacionais e regionais do PDT, como Carlos Lupi, Presidente Nacional, e André Figueiredo, que naquele momento ainda dirigia a sigla no Ceará.

Lupi aparece, segundo a Folha, como entusiasta da montagem do palanque entre DEM e PDT no Nordeste. “É uma parceria que pode dar frutos. A eleição municipal será uma boa preliminar para sabermos qual será o ambiente para 2022’’. As duas agremiações formam aliança em Salvador e, também, em Fortaleza. O DEM apoia, hoje, a administração Roberto Cláudio e o integra a base pa rlamentar do Governo Camilo Santana (PT).

Há poucos dias, o pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Fortaleza, Carlos Matos, chegou a comemorar os avanços de conversações com o DEM para uma coligação na corrida à Prefeitura de Fortaleza. Lideranças regionais do DEM não confirmaram entendimentos nessa direção, mas o presidente da Executiva Regional do PSDB, ex-senador Luiz Pontes, afirmou que tem conversado com o presidente do DEM no Ceará, Chiquinho Feitosa, sobre a montagem do palanque para dar sustentação à candidatura de Carlos Matos.