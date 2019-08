Na tarde desta segunda-feira (19), o artista plastico brasiliense e residente em Tianguá, Alex Melo, concedeu uma entrevista ao radialista Carlos Alberto, do Jornal Alerta Geral, da rádio FM 94.9 de Tianguá. Alex foi convidado para expor duas de suas telas pintadas a óleo no Museu do Louvre, em Paris.

A exposição de suas obras acontecerá durante o mundial de artes, desenhos e esculturas nos dias 18,19 e 20 de outubro.

Confira a entrevista:

Confira algumas obras do artista: