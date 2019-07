Assembleia adota horário específico para recesso parlamentar

O horário de funcionamento da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará sofrerá alterações durante o período do recesso parlamentar, que vai de 18 a 31 de julho, de acordo com a decisão da Portaria 110/2019, da Primeira Secretaria da Casa, que orienta o horário diferenciado do Poder Legislativo durante o recesso.

Ao longo das duas semanas de recesso, o expediente administrativo da AL será nos dias 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de julho, das 8h às 13h. Desta forma, a Biblioteca César Cals, o Espaço do Povo, Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace) e Memorial da Assembleia Legislativa do Ceará Deputado Pontes Neto (Malce) funcionarão nas manhãs de terça, quarta e quinta.