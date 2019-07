Assembleia aprova projeto do Governo que autoriza venda de imóveis públicos

O projeto de lei do governador Camilo Santana (PT) que autoriza o Estado a vender para a iniciativa privada nove imóveis públicos foi aprovado pela Assembleia Legislativa por 26 votos a favor e três votos contra. Os prédios que estão na lista da Secretaria de Segurança Pública e o Parque de Exposição Agropecuária do Ceará (Expoece). Votaram contra os deputados Renato Roseno (PSOL), Fernanda Pessoa (PSDB) e Heitor Ferrer (SD).

De acordo com o Estado, esses imóveis estariam sendo “subutilizados” e gerando despesas. Com as concessões, a expectativa do governo é de arrecadar R$ 700 milhões.

Confira a lista de imóveis para alienação total ou parcial:

– Antiga sede do Instituto Professor Olavo de Oliveira (IPPOO I), no bairro Itaperi

– Parque de exposições Governador César Cals (Expoece), no bairro São Gerardo

– Sede da cavalaria, no bairro Messejana

– Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace), no bairro José Bonifácio

– Centro Administrativo Bárbara de Alencar, no bairro Edson Queiroz

– Sede da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), no bairro Dionísio Torres

– Sede da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no bairro São Gerardo

– Sede do Ministério Público Estadual, no bairro José Bonifácio

– Autódromo Internacional Virgílio Távora, na avenida Airton Sena (Eusébio)