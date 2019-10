Assembleia celebra Dia do Aviador e do Paraquedista em sessão solene

O Dia do Aviador e do Paraquedista será celebrado na Assembleia Legislativa em sessão solene, às 15h, no Plenário 13 de Maio, na tarde desta terça-feira (29/10). A solenidade atende requerimento do deputado Manoel Duca (PDT).

O parlamentar destaca a experiência do brasileiro Alberto Santos Dumont, o primeiro ser humano a voar a bordo do avião 14-BIS. Para o deputado, o experimento é um marco registrado como início de uma grande revolução nos meios de transporte. “A Lei nº 218, de 4 de julho de 1936, decreta o dia 23 de outubro como o Dia do Aviador no Brasil, em homenagem ao primeiro voo feito na história e graças a um brasileiro. Nessa mesma data, também se comemora o Dia da Força Aérea Brasileira, graças ao grande feito de seu patrono, Santos Dumont”, ressalta. Manoel Duca lembra que o paraquedista Jacques Garverin, em 1797, saltou de um balão, ficando imortalizado como o primeiro a saltar de paraquedas. “A sessão solene visa prestar justa homenagem a duas importantes datas comemorativas ao calendário nacional, principalmente a todos os nossos bravos homens e mulheres que compõem nossa Força Aérea Brasileira”, ressalta do deputado. Entre os homenageados estão o 29º ex-comandante da Base Aérea de Fortaleza, coronel aviador Cláudio Queiroz; o primeiro-sargento básico em Comunicações e Controle, Felipe de Araújo Lima; o presidente da Federação Cearense de Paraquedismo, Eduardo Rodrigo Santana, e o segundo-tenente da Polícia Militar do Ceará, Francisco Marcos dos Santos.

LV/LF