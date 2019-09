Assembleia celebra nesta quinta-feira 211 anos da Polícia Civil no Ceará

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará promove nesta quinta-feira (19), às 15h, sessão solene em comemoração aos 211 anos de criação da Polícia Civil do Estado do Ceará.

A solenidade, que atende ao requerimento do deputados Soldado Noelio (Pros), Carlos Felipe (PcdoB), Manoel Duca (PDT) e Tony Brito (Pros), acontece no Plenário 13 de Maio.

De acordo com o deputado e presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Ceará (Sinpol-CE), Tony Brito, o evento acontece em setembro, mas o Dia do Policial Civil é celebrado anualmente em abril, no dia 21.

“Esta solenidade busca prestar reconhecimento simbólico ao trabalho de escrivães, inspetores, peritos e delegado, profissionais que diariamente atuam na investigação criminal e consequentemente na prevenção de ações criminosas”, frisou.

A origem da Polícia Civil no Ceará remonta a transferência da Corte Lusa para o Brasil, no início do Século XIX, com a criação da Intendência Geral de Polícia da Corte, por ato do Príncipe Regente D. João, em 10/05/1808. Em sequência ao processo evolutivo, e com o advento da Lei n° 261 de 03/12/1841, ficou estabelecido que por nomeação do imperador ou dos presidentes de províncias, delegados e subdelegados passariam suas atividades, sob a chancela direta do Chefe de Polícia.

Na oportunidade, serão homenageados os inspetores Paulo Henrique Pereira Melo, Fernando Jefferson Sales Pinheiro, Elionardo Lopes Viana, Dewayne Mesquita Sousa, João Paulo Duarte Gonçalves, Lucio Franco de Negreiros Bezerra, Ciro Filho de Queiroz Pinto, Daniela Vidal de Castro Barros, Maria Helena Gomes de Sousa; o auxiliar de Perícia, Alessandro Rodrigues Rocha; e os escrivães Cícero Ricardo Bezerra do Nascimento e Yuri Brandão de Morais.