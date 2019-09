Assembleia celebra os 60 anos do Conselho Regional de Medicina

A Assembleia Legislativa comemora, na noite desta segunda-feira (09/09), no Plenário 13 de Maio, os 60 anos do Conselho Regional de Medicina do Ceará (Cremec). O requerimento é dos deputados Carlos Felipe (PCdoB) e Heitor Férrer (SD), subscrito pela deputada Dra. Silvana (PR).

O Conselho Regional de Medicina do Ceará foi instalado em setembro de 1959 e a lei que institui a entidade foi sancionada pelo presidente Juscelino Kubitschek. Ao destacar o papel do Cremec, o deputado Carlos Felipe ressalta que “os conselhos de medicina têm a obrigação de apurar possíveis infrações à ética da profissão, fiscalizar a atividade médica, além de promover o perfeito desempenho da medicina”. O deputado Heitor Férrer assinala que a entidade tem prestado inestimáveis serviços, não apenas à categoria profissional dos médicos, mas a toda a sociedade, visto que permanece firme aos princípios da ética. Serão homenageados na solenidade o presidente do Cremec no período 1989/1993, Dr. Dalgimar Beserra de Menezes; o presidente entre 1983/1989, Dr. Ivan de Araújo Moura, e o presidente no período 1993/2003, Dr. Lino Antônio Cavalcanti.