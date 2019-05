Assembleia debate atuação da Ciopaer em audiência nesta quarta-feira

A Assembleia Legislativa realiza uma audiência pública nesta quarta-feira (29), a partir das 14h, para discutir a atuação da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, o Ciopaer. O evento atende requerimento do deputado Dr. Carlos Felipe (PCdoB) e acontece no Complexo de Comissões Técnicas da Casa.

De acordo com o parlamentar, a Ciopaer conta com três helicópteros Esquilo e com um quadro de pilotos, tripulantes operacionais e mecânicos formados dentro do mais alto padrão técnico e profissional. Ele destaca ainda a vasta gama de equipamentos de última geração a serem empregados nas várias missões desempenhadas.

Ciente de que ainda há muito a ser feito, o Estado investe na formação de novos profissionais, para que a capacidade operacional da Ciopaer seja aumentada, com vistas a podermos estar presentes nos rincões mais distantes do Ceará, afirma Dr. Carlos Felipe.

Estão convidados para participarem da audiência o diretor médico Francisco André Santiago, o diretor-geral João Vasconcelos Sousa e a coordenadora de serviços Mirena Maria de Noronha Viana, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará, além do secretário de Saúde do Estado, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, entre outras autoridades.