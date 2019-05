Assembleia debate enfrentamento de situação de rua de crianças em palestra realizada amanhã

A Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa realiza nesta terça-feira (28), uma palestra sobre crianças e adolescentes em situação de rua, com o filósofo Manoel Torquato, que coordena a campanha nacional “Criança não é de rua: uma rede de enfrentamento à situação de rua de crianças e adolescentes do Brasil”. A palestra está prevista para ás 8h30, no Complexo de Comissões.

São mais de 600 parceiros em 42 grandes centros urbanos do país e 240 parceiros em outros 09 países da América Latina, destaca Manoel Torquato.