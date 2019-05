Assembleia debate enfrentamento de situação de rua de crianças

A Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira (28), no Complexo de Comissões, palestra sobre crianças e adolescentes em situação de rua, com o filósofo Manoel Torquato. Ele coordena a campanha nacional “Criança não é de rua: uma rede de enfrentamento à situação de rua de crianças e adolescentes do Brasil”.

A presidente da Comissão, deputada Érika Amorim (PSD), explicou que a campanha faz parte de uma rede nacional de organizações que lutam pelos direitos das crianças. Segundo ela, o palestrante vai ressaltar ações e metas para combater a situação de vulnerabilidade de crianças desabrigadas. Para a deputada, é de extrema importância apoiar, articular e implantar ações de enfrentamento à situação de rua de crianças e suas famílias. “Em âmbito nacional e em todas as dimensões é necessário lutar pelo direitos das crianças e adolescentes”, assinalou.