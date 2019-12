Assembleia debate revitalização e tombamento do estádio Murilão, em Fortaleza

A Comissão de Cultura e Esportes da Assembleia Legislativa promove, nesta terça-feira (03), a partir das 15h, audiência pública para tratar da revitalização e o tombamento do estádio de Messejana, em Fortaleza. O debate é de Iniciativa do deputado Renato Roseno (Psol) e acontece no Complexo de Comissões Técnicas da AL, em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza.

No requerimento, o parlamentar afirma que o estádio, popularmente conhecido como “Murilão”, em referência ao então prefeito Murilo Borges, faz parte da história centenária de um dos bairros mais tradicionais de Fortaleza.O deputado observa ainda que, apesar de palco de grandes jogos, o equipamento esportivo não recebeu, ao longo do tempo, o devido cuidado por parte da administração municipal. “Entretanto, faz parte da história do bairro, da cidade e patrimônio histórico e arquitetônico. Por esse motivo, existe um clamor popular pela urgente recuperação, modernização e revitalização dessa histórica praça esportiva, bem como seu tombamento pelo seu inegável significado histórico, cultural e esportivo”, justifica o parlamentar. Entre os convidados para o debate, estão o secretário de Cultura de Fortaleza (Secultfor), Gilvan Paiva; o secretário Interino da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer de Fortaleza (Secel), Arquimedes Pinheiro; a secretária da Regional VI da Prefeitura de Fortaleza, Darlene Braga Araújo Monteiro; o presidente da Federação Cearense de Futebol Amador, Tony Pereira; e o representante do Messejana Esporte Clube, Bené Lacerda.