Assembleia do Ceará aprova cobrança de ICMS a aplicativos de delivery

Segundo a proposta, a taxação das transportadoras de mercadoria ocorrerá no momento em que os estabelecimentos comerciais não apresentarem cupom fiscal, o que significa sonegação fiscal.

A proposta foi criticada por opositores e dividiu aliados do governo . O deputado, Agenor Neto (MDB), da base governista, por exemplo, apresentou uma emenda, solicitando a isenção da cobrança do ICMS no caso de compras de até R$ 50, mas foi rejeitada.