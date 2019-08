Assembléia Legislativa: Agenda desta quarta-feira (28)

QUARTA-FEIRA (28)

8:00

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: AUDITÓRIO 06: DEPUTADO CARLOS EDUARDO BENEVIDES

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL RECURSOS HÍDRICOS, MINAS E PESCA

09:00 ás 12:00

MÓDULO DA RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE.

Local: Auditório Murilo Aguiar

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ.

8:30

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: AUDITÓRIO 06: DEPUTADO CARLOS EDUARDO BENEVIDES

COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA

8:30

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: AUDITÓRIO 05: DEPUTADO ANTÔNIO GOMES DE FREITAS

COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL

13:00 ás 17:00

AUDIÊNCIA PÚBLICA “A SEGURANÇA NO AMBIENTE ESCOLAR EM AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MILITARES NO ESTADO DO CEARÁ.”

Local: AUDITÓRIOS 01 E 03: DEPUTADO CASTELO DE CASTRO E DEPUTADO MANOEL DE CASTRO

DEPUTADOS QUEIROZ FILHO, MARCOS SOBREIRA, AUGUSTA BRITO, NIZO COSTA, DRA SILVANA, DR. CARLOS FELIPE

14:30

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: AUDITÓRIO 06: DEPUTADO CARLOS EDUARDO BENEVIDES

COMISSÃO DE VIAÇÃO, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

14:30

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: AUDITÓRIO 05: DEPUTADO ANTÔNIO GOMES DE FREITAS

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO E SERVIÇOS

15:00

REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO.

Local: Auditório 6 : Deputado Carlos Eduardo Benevides

DEPUTADO GUILHERME LANDIM

18:00

SESSÃO SOLENE PARA COMEMORAR OS 60 ANOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. WALTER CANTÍDIO

Local: Plenário 13 de Maio

DRA. SILVANA, DEP. DR. CARLOS FELIPE E SUBSCRITOR DEP. HEITOR FÉRRER