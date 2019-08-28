Assembléia Legislativa: Agenda desta quarta-feira (28)

QUARTA-FEIRA (28)
8:00
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: AUDITÓRIO 06: DEPUTADO CARLOS EDUARDO BENEVIDES
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL RECURSOS HÍDRICOS, MINAS E PESCA
09:00 ás 12:00
MÓDULO DA RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE.
Local: Auditório Murilo Aguiar
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ.
8:30
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: AUDITÓRIO 06: DEPUTADO CARLOS EDUARDO BENEVIDES
COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA
8:30
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: AUDITÓRIO 05: DEPUTADO ANTÔNIO GOMES DE FREITAS
COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
13:00 ás 17:00
AUDIÊNCIA PÚBLICA “A SEGURANÇA NO AMBIENTE ESCOLAR EM AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MILITARES NO ESTADO DO CEARÁ.”
Local: AUDITÓRIOS 01 E 03: DEPUTADO CASTELO DE CASTRO E DEPUTADO MANOEL DE CASTRO
DEPUTADOS QUEIROZ FILHO, MARCOS SOBREIRA, AUGUSTA BRITO, NIZO COSTA, DRA SILVANA, DR. CARLOS FELIPE
14:30
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: AUDITÓRIO 06: DEPUTADO CARLOS EDUARDO BENEVIDES
COMISSÃO DE VIAÇÃO, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
14:30
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: AUDITÓRIO 05: DEPUTADO ANTÔNIO GOMES DE FREITAS
COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO E SERVIÇOS
15:00
REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO.
Local: Auditório 6 : Deputado Carlos Eduardo Benevides
DEPUTADO GUILHERME LANDIM
18:00
SESSÃO SOLENE PARA COMEMORAR OS 60 ANOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. WALTER CANTÍDIO
Local: Plenário 13 de Maio
DRA. SILVANA, DEP. DR. CARLOS FELIPE E SUBSCRITOR DEP. HEITOR FÉRRER