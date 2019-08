Assembléia Legislativa: Agenda desta quinta-feira (22)

QUINTA-FEIRA (22)

8:00

Reunião Ordinária

Local: Auditório 06: Deputado Carlos Eduardo Benevides

Comissão de educação

8:00

Reunião Ordinária

Local: Auditório 06: Deputado Carlos Eduardo Benevides

Comissão de defesa do consumidor

8:30

Reunião Ordinária

Local: Auditórios 01 E 03: Deputado Castelo de Castro

Comissão infância e adolescente

8:30

Reunião Ordinária

Local: Auditório 05: Deputado Antônio Gomes de Freitas

Comissão de seguridade social e saúde

15:00 ás 17:00

Local: Auditório 07: Deputado Joel Margues

DAO- Diretoria Adjunta operacional

18:30

Sessão solene para homenagear o dia do perito médico legista no Estado do Ceará

Plenário 13 de Maio

Deputado Bruno e Pedrosa e subscritor deputado Dr. Carlos Felipe