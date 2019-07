Assembleia Legislativa discute corte de verbas para o Centro Cultural Banco do Nordeste

A Assembleia Legislativa realiza, nesta quarta-feira (10), a partir das 15h, audiência pública para discutir o corte de verbas para a realização de atividades culturais do Centro Cultural do Banco do Nordeste (CCBNB). O edebate, realizado em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza, atende a requerimento do deputado Elmano Freitas (PT).

De acordo com o parlamentar, há 21 anos o CCBNB foi criado como equipamento amparado por esta instituição bancária com a proposta de fomentar a cultura e a arte, proporcionando à sociedade o direito ao lazer e entretenimento com qualidade e responsabilidade social. O deputado manifesta a sua preocupação de que, com três polos de atuação na região Nordeste, sendo estes nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sousa, na Paraíba, os recursos limitados prejudiquem suas atuações. “Os recursos, agora limitados, não proporcionarão mais a manutenção da estrutura bem como o patrocínio de suas atividades culturais”, lamenta Elmano Freitas. Ainda segundo ele, muitas atividades já foram canceladas e teme-se que o Centro Cultural venha a ser fechado. Foram convidados para a audiência os secretários de cultura do Estado, Fabiano Piuba, e de Fortaleza, Gilvan Paiva; o vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia; o vereador do Crato Amadeu de Freitas; a diretora da Associação dos Funcionários do BNB, Rita Josina Feitosa; o presidente do Instituto Dragão do Mar de Arte e Cultura, Paulo Linhares; o diretor artístico do instituto, Roberto Freire; o diretor-presidente do Instituto Iracema, Davi Gomes; além de representantes da classe artística, Calé Alencar e Mona Gadelha.