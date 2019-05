Assembleia Legislativa discute regulamentação dos esportes eletrônicos

Nesta quinta-feira (30), a partir das 15h, a Comissão de Cultura e Esporte da Assembleia Legislativa realiza uma audiência pública para discutir a regulamentação dos esportes eletrônicos no Ceará. O evento acontecerá no Completo de Comissões Técnicas.

De acordo com o deputado Nezinho Farias (PDT), responsável pela solicitação da audiência, está em crescimento o número de usuários que estão aderindo ao esporte como profissão. “Inicialmente vistos como uma simples brincadeira para crianças e adolescentes, o esporte eletrônico se transformou em assunto sério e alimenta uma indústria altamente lucrativa”, justifica.

O evento tem como propósito discutir com a comunidade o crescimento desse mercado e qual o impacto positivo que ele pode trazer para a educação, e para a proteção desses atletas, além de promover a geração de renda.

O Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial de Cultura, divulgou, em janeiro deste ano, que 75,7 milhões de pessoas podem ser consideradas usuárias de jogos eletrônicos no Brasil. O volume de jogadores coloca o País em primeiro lugar entre os países latino-americanos e em 13º lugar no ranking global do setor.

LV/CG