Assembleia Legislativa do Ceará realiza sessão solene para celebrar o Dia do Psicólogo

A Assembleia Legislativa realiza nesta na quarta-feira (18), uma sessão solene em homenagem ao Dia do Psicólogo no Brasil. O evento acontece no Plenário 13 de Maio, a partir das 19h. O evento atende ao requerimento do deputado Leonardo Pinheiro (PP), subscrito pelo deputado Carlos Felipe (PCdoB).

O parlamentar informou que o Dia do Psicólogo é comemorado em 27 de agosto, celebrando o profissional da saúde que é responsável por estudar e orientar o comportamento humano, lidando com sentimentos, traumas e crises. “É importante valorizar e mostrar a relevância da categoria que atua em diversas áreas como saúde, educação, trânsito, entre outras”, afirmou. Durante a solenidade serão homenageados 10 profissionais: Andrea Frota Sampaio Figueiredo, Anice Holanda Nunes Maia, Diego Mendonça Viana, Jane Alves Coelho, Jesus Garcia Pascual, João Jorge Raupp Gurgel (In Memoriam), Maria da Conceição Guerra Martins, Maria de Fátima Pereira Diógenes, Reginaldo Chagas de Araújo Filho e Ricardo Angelo de Andrade Souza. Foram convidados para o evento representantes do Conselho Regional de Psicologia, Associação Beneficente dos Médicos de Pajuçara, Escola de Saúde Pública do Ceará, associações cearenses de psicologia, além de profissionais da área e familiares.