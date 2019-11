Assembleia Legislativa homenageia delegados da Polícia Civil na segunda-feira

A Assembleia Legislativa realiza sessão solene em homenagem ao Dia Nacional do Delegado de Polícia Civil, nesta segunda-feira (02), às 19h, no Plenário 13 de Maio, atendendo requerimento do deputado Delegado Cavalcante (PSL).

Conforme o parlamentar, 3 de dezembro foi escolhido para comemorar o Dia do Delegado de Polícia porque o imperador Dom Pedro II, por meio da Lei nº 261, de 1.841, instituiu a “figura” do chefe de Polícia para o Município da Corte e cada uma das províncias do Império, criando os cargos de delegado e subdelegado. A data é oportuna para agradecer a colaboração de todos os policiais civis das outras carreiras, que ajudaram a transformar a Polícia Judiciária brasileira numa instituição forte e respeitada, salienta. Delegado Cavalcante também informa que, em 2011, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei nº 2728/2011, de autoria do deputado federal Lourival Mendes (PTdoB-MA), que instituiu 3 de dezembro como o Dia do Delegado de Polícia. O dia três de dezembro é especial também porque presta homenagem aos delegados de Polícia que tombaram junto com seus colegas de trabalho no exercício da função, verdadeiros heróis da Polícia Judiciária bandeirante. O deputado classifica as atividades exercidas pelos delegados como de “fundamental importância” para a investigação criminal e pelo trabalho e mediação de conflitos. Efetivamente, a atribuição de mediação de conflitos exercida por esses abnegados homens, além do enfrentamento da criminalidade e violência, é essencial porque ajuda a consolidar a cultura de paz em nosso País, pontua. Entre os 28 homenageados na sessão solene estão o superintendente da Polícia Civil, Marcus Rattacaso, o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará (Adepol/CE), Milton Castelo, e o delegado da Polícia Civil do Estado, César Wagner.