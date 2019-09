Assembleia Legislativa inicia ações de conscientização do Setembro Amarelo

A Assembleia Legislativa iniciou nesta segunda-feira (2) as ações do Setembro Amarelo, mobilização internacional de prevenção ao suicídio. Segundo o presidente da Casa, deputado José Sarto, a campanha propõe debater o tema sem tabu, esclarecendo a população.

Sarto chama atenção para a importância da saúde mental. Segundo ele, o Ceará lidera as estatísticas de suicídio no Norte/Nordeste.

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio, o deputado Evandro Leitão, enfatiza que a Casa vai promover, durante todo o mês de setembro, atividades para chamar atenção da sociedade sobre a importância de debater e enfrentar a depressão, que muitas vezes, culmina no suicídio.

O prédio da Assembleia Legislativa estará, a partir da noite desta segunda-feira (2), com a iluminação amarela, como forma de aderir à campanha do mês mundial de prevenção do suicídio.

