Assembleia Legislativa promove solene, audiência e visita nesta quarta

Parlamentares da Comissão Especial de Desenvolvimento das Regiões de Planejamento do Estado do Ceará da Assembleia Legislativa realizam, nesta quarta-feira (12), às 14h30, visita à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). O colegiado será recebido pelo presidente da entidade, Beto Studart.

A Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca da Assembleia Legislativa promove audiência pública para discutir a problemática da piscicultura do açude Castanhão, no município de Nova Jaguaribara. O debate ocorre às 15h, no Complexo de Comissões Técnicas da Casa. Atendendo requerimento do deputado Nelinho Freitas (PSDB), presidente do Colegiado.

No Plenário 13 de Maio, a partir das 15h, acontece sessão solene em homenagem à Batalha Naval do Riachuelo, Data Magna da Marinha Brasileira. A solenidade atende o requerimento do deputado Manoel Duca (PDT) e acontece no Plenário 13 de Maio.