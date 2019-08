Assembleia Legislativa realiza audiência para debater a situação dos perímetros irrigados no Estado

A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Agropecuária, realiza, na segunda-feira (02), a partir das 9h, uma audiência pública para tratar da situação dos perímetros irrigados no Estado, os avanços e desafios. O debate, que acontece no Complexo de Comissões Técnicas da Casa, atende solicitação do deputado Nezinho Farias (PDT).

Segundo o parlamentar, os perímetros irrigados foram criados e instalados para proporcionar atendimento às necessidades de trabalho, geração de renda, produção, inclusão de pessoas e famílias, além do desenvolvimento local e regional das áreas atendidas. Por motivos diversos, muitos perímetros irrigados foram sendo prejudicados e estão, hoje, em situação de risco e sem funcionar como deveriam. Precisamos reunir os órgãos competentes para discutir uma revisão, requalificação e demais ações, diz. Foram convidados para o evento representantes da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado (SRH); Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE); Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (SCT); Conselho dos Secretários Municipais de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Estado (Comdetec); Universidade Federal do Ceará (UFC); Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs); além de deputados federais e estaduais, prefeitos e senadores.