Assembleia Legislativa realiza audiência para debater ampliação de escolas militares

A Assembleia Legislativa do Ceará realiza, nesta quarta-feira (28), a partir das 14h, uma audiência pública para discutir a segurança no ambiente escolar e a ampliação das escolas militares no estado. O debate atende a requerimento dos deputados Queiroz Filho (PDT), Marcos Sobreira (PDT), Augusta Brito (PCdoB), Nizo Costa (PSB), Dra. Silvana (PR) e Carlos Felipe (PCdoB).

Segundo o deputado Queiroz Filho, presidente da Comissão de Educação, o colegiado recebeu diversas proposituras tratando da necessidade de assegurar aos estudantes da rede pública de ensino um ambiente escolar seguro, além de pedidos por mais escolas militares cearenses. Solicitamos esse debate para que o Parlamento possa conhecer as experiências de escolas militares e as demais necessidades nos ambientes estudantis, para obter melhores subsídios e poder votar matérias referentes ao tema, explica. Foram convidados para o debate representantes da Secretaria de Educação do Ceará, Colégio Militar de Fortaleza e Colégio Militar do Corpo de Bombeiros. O debate vai acontecer na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa.