Assembleia Legislativa realiza audiência pública para debater implantação de termelétrica

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido realiza, nesta quarta-feira (26), audiência pública para tratar os impactos da instalação da Usina Termoelétrica UTE Portocem, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

A audiência, que será no Complexo de Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa, foi solicitada pelo deputado Renato Roseno (Psol), com objetivo avaliar o impacto ambiental para a região e o Estado. O parlamentar ressalta que o debate é uma oportunidade para avaliar interferência do empreendimento no clima, recursos hídricos, saúde e qualidade do ar em decorrência da instalação e operação.

Foram convidados para a audiência representantes das secretarias municipais de Meio Ambiente de Fortaleza, Caucaia e São Gonçalo do Amarante; o secretário da estadual, Artur Bruno; Superintendência do Meio Ambiente (Semace), o presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), João Alfredo Telles, o doutor em Ciências Atmosféricas e professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Alexandre Araújo Costa, entre outros.