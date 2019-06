Assembleia Legislativa realiza palestra, audiência pública e solene

A Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa promove, nesta terça-feira (11), palestra com o tema “Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar”, alusiva ao Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado nesta quarta-feira (12). A iniciativa é da presidente do Colegiado, deputada Érika Amorim (PSD), subscrita pelo deputado Acrísio Sena (PT) e o evento acontece no auditório Murilo Aguiar.

A partir das 14h, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido realiza audiência pública para discutir alternativas para amenizar os efeitos da erosão costeira no litoral cearense. A iniciativa atende requerimento do deputado Heitor Férrer (SD), a pedido do engenheiro civil César de Freitas, e vai debater, no Complexo de Comissões Técnicas da Casa, também a proposta do projeto “Cezarwell Ecológico”.

No Plenário 13 de Maio, às 15h, acontece sessão solene em homenagem ao centenário do Colégio Militar de Fortaleza, comemorado em 1° de junho. A solenidade, iniciativa conjunta da Assembleia Legislativa com a Câmara Municipal de Fortaleza, atende requerimento da deputada Fernanda Pessoa (PSDB), subscrito pelos deputados Fernando Hugo (PP), Manoel Duca (PDT), Queiroz Filho (PDT) e Carlos Felipe (PCdoB). Na Câmara Municipal, o requerimento é do vereador Dr. Porto (PRTB).