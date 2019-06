Assembleia Legislativa realiza palestra e duas sessões solenes nesta terça

A Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa realiza palestra nesta terça-feira (4), a partir das 15h, em alusão à Semana Estadual de Prevenção das Brincadeiras Perigosas. O evento atende requerimento da deputada Érika Amorim (PSD) e vai acontecer no Complexo de Comissões Técnicas da Casa.

No mesmo horário, no Plenário 13 de Maio, a Assembleia Legislativa realiza sessão solene em comemoração aos 21 anos de fundação do Conselho Comunitário de Defesa Social (CCDS). O evento atende requerimento da deputada Augusta Brito (PCdoB), subscrito pelo deputado Carlos Felipe (PCdoB).

Já às 18h, também no Plenário 13 de Maio, AL promove sessão solene em comemoração aos 76 anos da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (Caace). A solenidade foi requerida pelo deputado Marcos Sobreira (PDT).