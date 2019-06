Assembleia Legislativa realiza Semana do Meio Ambiente a partir desta segunda-feira (03)

A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, Diretoria Adjunta Operacional (DAO) e Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), realiza, a partir desta segunda-feira (03/06), a Semana do Meio Ambiente, alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.

O evento vai contar com palestras, audiência pública e campanhas de conscientização sobre a preservação ambiental e o consumo consciente. As programações seguem até sexta-feira (07/06).

O presidente da Assembleia, deputado estadual José Sarto (PDT), ressalta o esforço da Casa para desenvolver práticas sustentáveis na gestão, como a digitalização dos processos, utilização de papel reciclado, reaproveitamento de água e economia de energia. “Essa mobilização é uma forma de divulgar essas iniciativas e servir de exemplo para a sociedade”.

Já o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, deputado Acrísio Sena (PT), ressalta a importância da mobilização do Poder Legislativo na promoção de atividades que busquem ampliar a conscientização da sociedade sobre os cuidados e preservação do meio ambiente.

Na segunda-feira, a partir das 9h30, no Complexo de Comissões Técnicas, acontece a abertura da Semana do Meio Ambiente, com a palestra da professora Lamarka Lopes, da Universidade de Fortaleza (Unifor), com o tema “Impactos da Poluição Atmosférica na Saúde Humana”.