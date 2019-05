Assembleia Legislativa realiza sessão em comemoração aos 50 anos do Hospital Geral de Fortaleza

A Assembleia Legislativa do Ceará realiza na noite desta sexta-feira (24), sessão solene em comemoração aos 50 anos do Hospital Geral de Fortaleza (HGF). A sessão atende o requerimento do deputado estadual Salmito (PDT) e está prevista para às 19h no plenário da Assembleia.

Na ocasião, serão homenageados o governador do Estado, Camilo Santana, o secretário da Saúde, Carlos Roberto Martins Rodrigues, o diretor geral do HGF, Daniel de Holanda Araújo, o cirurgião geral de transplante do HGF, Romero de Matos Esmeraldo e o representante do Projeto Rim Arte, Raimundo Nobre.

O deputado Salmito (PDT) apresenta o HGF como o maior hospital público da rede estadual e defende a importância do equipamento para a saúde dos cearenses. O hospital é referência em procedimentos de alta complexidade, transplantes, neurocirurgias e presta assistência em AVC (Acidente Vascular Cerebral), e outras patologias neurológicas. Além disso, atende, ainda, ortopedia, obstetrícia de alto risco, tratamentos clínicos especializados, dentre outros.