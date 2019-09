Assembleia Legislativa realiza solenidade para celebrar o Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual

A Assembleia Legislativa realiza sessão solene em alusão ao Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual. A solenidade acontece no Plenário 13 de Maio, nesta segunda-feira (16/09), a partir das 15h. O requerimento é do deputado Carlos Felipe (PCdoB).

Instituído desde 2009, o Dia do Auditor Fiscal Estadual é comemorado em 21 de setembro. A data foi escolhida em razão da celebração do Dia de São Mateus, que era cobrador e arrecadador de impostos. Para o parlamentar, é relevante lembrar a importância do auditor para o funcionamento do Estado e o empenho desses profissionais para a construção de uma sociedade justa. É uma justa consagração a uma categoria de servidores públicos que zelam pela saúde financeira do nosso Estado, ressalta. Serão homenageados profissionais dos setores têxtil, automotivo, alimentos, químicos, além do Núcleo de Auditoria Interna (Nuaud) de Juazeiro do Norte e Sobral.